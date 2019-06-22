韓國瑜在今（22）日晚間7時19分出現在台中挺韓大會，立委沈智慧與韓家軍護衛隊也在造勢現場準備迎接韓國瑜，由於人數眾多，主辦單位宣布破20萬人，韓國瑜下車地點不斷更改，最後在惠民路與市政北一路下車，

沈智慧表示，中彰投原住民非常多，原民會也有非常多人來加油，江啟臣、顏寬恒也都參加挺韓大會。沈智慧也批民進黨，不抹黑不抹紅不抹黃，就不會選舉。

韓國瑜進場時不斷與民眾揮手，佳芬姐也隨在韓國瑜身後，現場亮起手機燈海，並響起鼓聲助陣。由於距離舞台有點長，韓國瑜與佳芬姐進場緩慢。走了15分鐘，在150名旗手護衛下，與「我相信」的歌聲中，韓國瑜與佳芬姐終於步上舞台，

韓國瑜在7時36分準時發表演講，韓表示，非常非常感謝，感謝台中、中台灣、台澎金馬、海外好朋友，大家晚安大家好！謝謝司儀許淑華、蕭景田理事長、顏寬恆委員、沈智慧委員、江啟臣委員、陳美雅議員、台中黨團、彰化周議長、陳宜民委員、警察同仁，感謝辛苦大家，交管造成不便的台中鄉親。韓說心情激動，鄉親告訴我一個訊號，就是台灣期待改變！

從大家熱情呼喚，鄉親真的希望台灣不要在走向政治惡鬥，要恢復親民政治，要有經濟教育，大家都期待改變，找回美好台灣！

韓表示，很多人勸他不要再造勢，否則如王小二過年，一年不如一年，因此我們一場一場來，希望把理念向鄉親報告。

各位鄉親，2015年、2016年，發生天災人禍，張善政馬上救援，但今天民進黨態度不一樣，民進黨興災樂禍！

另外對於民進黨總統初選民調，陳水扁都認為是笑話，民進黨最大問題，就是權力中毒症！

韓說，公投法20多年前，他在立法院看到一個人孤獨，看人就鞠躬，那就是蔡同榮，他一生只堅持一個法律案，就是公投法，他日復一日年復一年。20年前，蔡同榮跟我們黨派不同，但尊敬他。另外往生的盧修一，充滿理想與熱情，我們政黨不同，但尊敬他。

今天民進黨還值得我們尊敬嗎？民進黨硬是把公投法關到鐵籠，想到20年前與20年後，民進黨墮落太多，勤政熱情愛鄉土，已經完全失去。呼籲民眾給民進黨一個教訓，讓民進黨下台！

(中時電子報)