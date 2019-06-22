兩人脫衣戲。

清涼養眼。

葉星辰。

《男神時代》將於7／6、7／7首播，該劇講述三位不婚的男神，在各自遇見愛情後的不同境遇。釋出3分鐘搶先看預告中有謝佳見與安俊朋袒裎相對的超「肌」情畫面，畫面中兩人雙雙脫掉衣服到只剩一件內褲，幾乎臉貼臉、近乎全裸的真摯對看，互秀6塊肌的好身材。

平日都有在健身的謝佳見與安俊朋，開拍前還在旁邊做伏地挺身跟仰臥起坐，笑說畢竟在鏡頭前，還是想讓線條更明顯一點。兩人私下還會互相討論健身心得，健身有成的他們，果然在鏡頭面前一脫便引起劇組人員驚呼，直言超有看頭。

謝佳見透露，這是他在螢光幕前展現的最大尺度，之前拍戲頂多是露上半身，所以拍攝前還真的有點緊張。謝佳見說「我不只要脫到只剩內褲，還要跟安俊朋一臉認真的對看，而且安俊朋脫衣服的速度有點慢，我都脫光了他還在跟上衣的扣子奮戰，自己就光溜溜的等他脫完」。他還笑說因為這樣當時只覺得有點尷尬，只想著趕快把衣服穿回去。

台視、東森《男神時代》由謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心主演，將於台視7／6 (六)起、東森綜合台7／7(日)起，每周六日晚間十點播出。

(中時 )