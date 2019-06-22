男星陳慕近期拍攝手遊廣告，意外因工作時不吃東西而結識前輩高捷，更讓高捷看到他想起年輕時的自己，還建議他去徵選電影《角頭3》角色。

陳慕近期接受《中時電子報》專訪，提到近期拍攝手遊廣告，飾演黑道大哥小時候，合作了高捷及李㼈兩位前輩，當中他飾演高捷的小時候。他表示先前都是透過影視作品認識高捷大哥，覺得他應該是個嚴肅的前輩，沒想到就在劇組放飯吃晚餐時，兩人意外因工作時都不吃太多東西，怕影響到工作的共同點而結緣。

陳慕近期拍攝手遊廣告，飾演高捷的少年時，意外結識高捷，更被高捷誇讚像年輕時的他。（圖／經紀人提供）

當天陳慕很早就到片場，持續工作10幾小時，高捷看在眼裡相當讚賞，也和他分享自己年輕時曾好幾天不睡覺，就是希望把每個鏡頭都拍到最好，完全拍到導演想要的。高捷更勉勵陳慕：「一個好的演員，為了戲，為了給導演最好的作品，再辛苦都要撐下去」

高捷更勉勵陳慕：「一個好的演員，為了戲，為了給導演最好的作品，再辛苦都要撐下去」。（圖／記者李家穎攝）

由於那次廣告還有武打戲的部分，先前沒有拍過武打戲的陳慕，高捷也特別叫陳慕演給他看，再去幫他調整姿勢跟動作，特別是眼神，後來還不厭其煩地親自去指導給陳慕看，甚至還說：「有機會你可以去試看看《角頭3》的徵選，讓陳慕又驚又喜，他也期待未來有機會能再次跟高捷合作。

(中時電子報)