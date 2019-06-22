美國專欄作家卡羅（Jean Carroll）表示，23年前在一家百貨公司偶遇現任總統川普，在幫他女友選購內衣時，被川普在更衣間性侵，這也是第15個出面指控川普性侵的女子。卡羅表示，當時之所以沒有站出來揭發川普惡行，是因為友人勸她，川普有龐大的律師團做後盾，她不可能打贏官司。川普稍後駁斥她的指控是無中生有的「虛構小說」。

現為時尚雜誌Elle專欄作家的卡羅指出，她在1995年底或1996年初在曼哈頓古德曼（Bergdorf Goodman） 百貨公司偶遇川普，當時她知道川普是「房地產大亨」，而川普則告訴她，他正在為「某個女孩」買禮物。

她說，川普也知道她是答覆讀者來函的專欄作家與電視節目主持人，兩人相談甚歡，互開玩笑，要對方試穿內衣，然後他們進了更衣室。

75歲的卡羅寫道：「更衣室門關上的那一刻，他就撲向了我，把我壓在牆上，用力地撞我的頭，然後他的嘴就貼上了我的唇。」他扯下她的緊身褲，再拉下自己褲子的拉鍊對她性侵，最後她終於把川普推開，逃出更衣室。

川普與卡羅當時都是50歲左右，川普已婚，妻子是梅普爾斯（Marla Maples）。

卡羅對兩個朋友吐露這事，其中一人建議她去警察局報案，另一人則建議她不要告訴任何人，稱：「算了吧！他有200個律師，他會埋了你。」

川普聽聞後反擊，稱卡羅想要博得他人注意。他在聲明中表示：「我這輩子從未見過這個人，她為了賣新書炒作，這應該就是她的動機。這本書應在小說區上架。」他還說這件事「從未發生過」。

(中時 )