針對明日(23日)時代力量立委黃國昌將在凱道舉辦的反紅媒遊行，學者與國民黨立委紛紛指出，民主國家保障言論自由，如果認為特定媒體有違法之處大可舉證提告，不應該在無法舉證之下刻意將媒體抹紅。

台大政治系教授、國民黨總統初選參選人張亞中指出，言論自由是民主社會最重要的元素，而媒體自由更是言論自由的支柱。目前民進黨政府已經修改《國家安全法》，如果黃國昌等人認為某媒體是紅色媒體，受中國大陸指使，大可提出證據，具狀向法院提出告訴，而不是用言論自由來隨意給媒體戴紅帽子、潑紅漆。

張亞中還說，每個媒體與個人是一樣的，都會有特定的政治立場，不足為奇。關鍵在於有沒有錯誤的報導，經營有沒有違法的行為。任何一個媒體能否生存與得到社會的肯定，取決於自身的報導是否公正、深入，而非取決於不同政治立場者的個人好惡。在綠營所操弄的「抗中」的政治氛圍下，近日台灣已有雷同1950年代美國的麥卡錫主義，這種以意識形態造成社會分裂、敵對的行為實不足取，只會傷害台灣社會的和諧與團結，沒有任何好處。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，憲法第11條明文規定人民有言論講學及著作出版自由，要落實言論與出版自由，必須要有新聞自由做為基礎，另外NCC組織法第1條也明文規定為了落實人民言論自由要給媒體自主經營空間，言論自由新聞自由是自由民主國家最重要的基礎，黃國昌過去是法律學者現在是立委，他一定很清楚這些法律規範和民主國家的立國精神。

所以曾銘宗認為，黃國昌如果要批評特定媒體，應該明確指出該媒體哪種做為違法，在沒有具體事蹟之下就給媒體戴紅帽、潑紅漆，不是一個政治人物、一個法律學者該有的做為，這樣的遊行名不正言不順，顯然只是為了抬升他個人選情的選舉操作手段，呼籲民眾明年用選票唾棄他的行為

(中時 )