愛盲基金會今天（22日）下午在西門捷運站6號出口舉辦蒙眼快閃活動。在「金鐘主持人」愷樂、「金曲準歌王」許富凱、「人氣網紅」孫安佐、主持人DK等人號召下，近百名民眾一同拿著白手杖參與蒙眼體驗，愛盲期望透過「白手杖愛盲行動」的階段規劃與訓練，幫助視障者走出黑暗、重建生活，並積極勇敢追夢。

再次參與愛盲基金會活動的愷樂希望自己親身參與體驗，能吸引更多人對於公益議題的關心。今天是孫安佐的「公益處女秀」，他表示：「是一件非常好的事情，因為之前都是從媒體上看到，但是親自嘗試後，發現很不容易。」

以專輯《爵好 Jazz’s Good!》首次入圍金曲獎最佳台語女演唱人、最佳台語專輯的官靈芝，可說是金曲獎常客，過去發行國語及客語專輯都曾入圍金曲獎，並獲第21屆金曲獎最佳客語歌手獎。

這回首次入圍台語獎項，官靈芝說：「客語及台語都是我熟悉的母語，這次號召一群優秀的音樂家一起進錄音室錄音，以爵士樂風貌呈現顛覆傳統台語歌曲，玩得很過癮，也感謝金曲評審聽到我們的用心。」

金曲獎頒獎典禮將於6月29日舉行，官靈芝笑說，今天參與愛盲公益活動，讓她覺得很舒心與實在，不僅能盡已力回饋社會，又可以暫時忘記金曲獎的緊張，一舉數得，獲益良多。

(旺報 )