兩人飾演夫妻。

天心劇中被綁架。

溫昇豪（左）、鍾承翰。

華視《最佳利益》23日晚9點半將播第8集，演技派的溫昇豪將登場，劇中他從海外歸國，獲悉妻子天心遭綁架，加入即刻救援行動，在天心生命危急時出場壓制歹徒。回憶這場戲，天心當下完全感受到戲中老公的英勇，直呼溫昇豪超帥的，她與溫昇豪6年多沒合作，默契依舊，演出熱戀回憶戲橋段，還加戲親了一下，溫昇豪說：「因為戲裡很甜蜜，很自然地就親了對方。」

劇組去年8月拍攝這場被綁架戲，天心最深刻印象是熱到爆，演員跟工作人員都是汗流浹背，妝髮師也不斷要幫演員們補妝擦汗。天心很感謝鍾承翰在拍攝時的貼心，與劇中綁架歹徒對戲、打鬥橋段，拍攝時都會顧慮到她的安全。

鍾承翰也要演出逃脫橋段，雙手雙腳被綑綁，還要嘗試從床上站起來，展現驚人腰力，他當時還在現場笑說：「有看到我一直在蠕動嗎？我想把最精彩的放在最後床上的蠕動。」辛苦拍戲之餘不忘帶給劇組歡樂。

《最佳利益》於華視每週日晚間9點半首播、中天娛樂台每週六晚間10點播出、KKTV每週六晚間11點半上架、MOD龍華頻道每週五晚間8點半播出。

(中時 )