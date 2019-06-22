長榮空服員職業工會日前發動罷工，事件引發熱論，也不意外地成為政論節目討論議題之一。只是財經專家汪潔民日前就因為在節目中將「禁搭便車」條款解釋錯誤，讓不少網友噴笑。

汪潔民日前在《台灣最前線》這樣解釋「禁搭便車」條款，「我想大家都知道，在所有航空公司搭便車條款，基本上就是要福利一些…這些譬如我外派到某些地方，可能我們並沒有正常的飛機回航，或者我其他的因素，想要先回來的時候，那麼這個航空公司給予這樣的福利。」

汪潔民更直言他也不解為何工會不准搭便車條款，這是所有航空公司本身都有這樣的條款。

其實汪潔民不解工會想法很正常，因為他根本就弄錯了「禁搭便車」條款的意思，此片段也在PTT引發討論，逗得鄉民捧腹大笑，「XDDDDDDDDDDDDD」、「靠 他不是財經名嘴出身的嗎 這水準」、「XD，邏輯真棒」、「陳揮文說名嘴多數是垃圾 還真不假」。

而禁搭便車條款的真正意思，是為了凝聚工會團結和保障工會會員權利，為避免當資方與工會簽定協議時，工會與非工會成員受到一樣對待，產生不公平情形發生；簡單來說，就是當資方與工會簽定協議時，非工會成員不得享有與工會成員一樣待遇。

(中時電子報)