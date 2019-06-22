生機飲食可抗癌嗎？坊間常流傳這類訊息，也有不少人現身說法，對生機飲食可讓腫瘤縮小言之鑿鑿，但衛福部國健署表示，沒有足夠實證顯示生機飲食能縮小腫瘤，不過，食用有機食品者因為三種生活及飲食習慣，的確有助身體健康。

國健署在官網保健闢謠區表示，近年來流行生機飲食，主要是以有機食品為號召，雖有研究中指出有機飲食有助於降低死亡與慢性病發生率，但更進一步研究分析，食用有機食品者通常為蔬果攝取量較高、攝取較少肉類且較無不良習慣的民眾，而這三種生活及飲食習慣是早已經被證實有助於身體健康。

國健署提醒，採用生機飲食需要重視安全及衛生，隨便從野地摘取野花野草，就直接打汁飲用是非常危險的行為。另外若是未經過充分清洗，容易誤食寄生蟲卵或其他有害菌，也出現不少急性腸胃炎案例。

對於採用生機飲食，有幾類病患需格外留意其風險。特別癌症病人因化學治療或放射線治療等造成免疫力降低，並不適合採用生食。腸胃功能不佳或是剛進行腸胃道手術的人，由於生機飲食富含豐富的纖維質及水分，大量食用會引起腸胃不適，腹瀉的患者則可能引起更嚴重的下痢，水分代謝不良或是有腹水的患者更是需要對水份攝取更加留心。

國健署建議，對於腫瘤的治療，尋求正規醫療才是上策，呼籲癌症請找癌症診療品質認證醫院

(中時電子報)