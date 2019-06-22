Off(右)與Gun。CHOCO MEDIA ENTERTAINMENT提供

LINE TV跟播泰劇BL《愛情理論》，主演Off、Gun今(22日)在台北辦粉絲見面會，兩人都不是第一次來台，「上次來台灣的時候就一直希望可以再來，真的很開心」，也算許願成真。

兩人在見面會上演唱3首泰國歌曲、跳上可愛舞蹈，還玩了許多小遊戲，包含摸眼找便利貼、合力滾球從額頭移動到肚臍或是解開綁在身上的繩子，果然都在短時間內完成這些任務，品嚐到好吃的台灣小吃，Off還時不時搔Gun癢，兩人互動可愛模樣，讓300位粉絲哈哈大笑。

《愛情理論》中描述專攻電影的Third(Gun飾演)暗戀萬人迷好朋友Khai(Off飾演)，當Third終於鼓起勇氣想要對Khai表白的時候，Khai卻誤解，以為Third在教他把妹招數，讓Third對Khai又愛又恨，爆笑又虐心劇情超展開。目前跟播到第3集，網友每次看到Third暗戀Khai的眼神都十分揪心，大呼心疼。

被問及暗戀別人時會用什麼方式讓對方知道？Off表示：「會偷偷看著對方或傳小紙條給對方。」令人好奇，小紙條上面的內容是什麼？Off爆笑回答是空白紙條，「對方會知道的，這是專屬於我的暗戀方式。」答案可愛又爆笑。Gun則說：「會提早去學校，因為想要看見對方，所以不會有遲到問題。」

(中時 )