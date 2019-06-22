台南市政府警察局麻豆分局22日於陽明工商舉辦暑假少年3對3籃球賽。（劉秀芬翻攝）

為了提供青少年一個舒暢身心及鍛鍊體魄的機會，台南市政府警察局麻豆分局22日於陽明工商舉辦暑假少年3對3籃球賽，分成國中組、高中組共32隊參加，每組前4名不但每人有獎金，7月13日將代表麻豆區至長榮大學參加決賽。

麻豆分局表示，22日活動報名參賽有32隊，共計有200人次來自曾文地區各國中、高中學校學生共同參與活動，加上近百名前來加油打氣的家長與親友，現場氣氛緊張熱鬧。

麻豆分局希望透過活動，提供青少年正當休閒活動場合，並學習運動家及團隊精神，勝不驕，敗不餒，互助合作取得榮譽；也呼籲請轄區內各國中與高中職學校學生，防詐騙、反飆車、反幫派、不吸毒、不抽菸、不喝酒、不酒駕、不夜歸。

此外，麻豆分局將貫徹青春專案工作重點：1.避免青少年接觸毒品、2.防制青少年飆車、3.避免青少年打工淪為性交易或詐欺車手、4.避免青少年深夜未歸。期許轄區內之青少年能有一個快樂的暑假。

(中時 )