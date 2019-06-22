時代力量立委黃國昌崛起於7年前的反媒體壟斷大遊行，從一介學者，搖身一變成為「立院戰神」，從那時候起就與旺中集團結下剪不斷、理還亂的孽緣，這一次發起「反紅媒」遊行，只不過是故技重施，藉由打擊旺中集團重振日益下滑的個人聲勢。

2016年黃國昌透過民進黨的禮讓，以51.52％的得票率在新北市第12選區當選立委；2017年底安定力量發起罷免黃國昌，同意罷免票數為4萬8693票，大勝不同意罷免票數2萬1748票，但同意票總數未達最低門檻63888票，罷免案雖然不通過，但也顯示出黃國昌地方經營的危機。

然而，下一屆立委選舉民進黨恐怕不會再禮讓黃國昌，面對藍綠夾殺，黃國昌要連任的機率微乎其微，加上今年初卸下時代力量黨主席，新的時力黨中央又沒有要留不分區立委席次給黃國昌的意思，2020之後黃國昌可能連陽春立委的身份都沒有。

黃國昌與時代力量其他成員有嫌隙早就不是新聞，一方面放話有「白色聯盟」邀請入黨，不願留在時力當「小綠」，不排除出走；一方面又與邀請網紅館長陳之漢當不分區立委，更攜手發起「反紅媒」遊行，就是因為自己下屆立委席次可能不保，只好再針對旺中集團出手，博取個人政治聲望。

荒謬的是，館長不久前才說過認同「兩岸一家親」，與柯文哲的兩岸態度脈絡相近，按照黃國昌之前打柯以及發起「反紅媒」的標準，難道館長還不夠「根正苗紅」嗎？說明白了，黃國昌就是需要蹭館長的人氣，壯大遊行聲勢。

黃國昌的這場遊行，如果人數還上得了檯面，或許還有跟時力黨中央叫陣的籌碼，如果沒辦法號召足夠的群眾走上街頭，政治生命恐怕就要提早下台一鞠躬。

(中時 )