北韓官媒6月22日報導，北韓領導人金正恩和對北韓進行兩天國事訪問的大陸國家主席習近平，在一些「重大問題」上達成共識，同意不論國際局勢如何，都要推進兩國的友好關係。

在習近平星期五結束北韓訪問之後，北韓官方朝中社星期六就習近平訪問成果表示，兩國領導人在周五的午宴上討論加強合作的計劃以及兩國的主要內外政策，並就共同關心的國內及國際議題交換了意見。

英文報刊《大陸日報》星期六發表評論說，習近平兩天的短暫訪問不會解決所有的地區問題，但是承諾經濟合作，幫助發展北韓的經濟。

美聯社報導，兩國官媒沒有提到目前陷入僵局的美朝有關北韓半島去核化的談判。不過，習近平星期四表示，國際社會普遍希望朝美談判談下去並談出成果。習近平還讚揚平壤為推動半島無核化作出的努力。

習近平訪問平壤的時間點引發外界關注，一周後，習近平將與美國總統川普在日本大阪G20峰會期間舉行峰會。有分析表示，大陸可能希望在促進美朝恢復去核化談判上發揮作用，提升自身的影響力。還有分析稱，大陸希望利用北韓這張牌，加強在與美國貿易談判中的實力。

(中時 )