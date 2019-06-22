森美罕見放閃。（圖／翻攝自sammy903 IG）

許志安今年4月爆出背著老婆鄭秀文偷吃港姐出身的黃心穎，不久港媒爆出黃心穎過去曾帶一名樂團吉他手和另一名知名男主持人回家，而該名男主持人直指是已婚電台主持人森美，森美第一時間否認後，今(22日)更罕見曬出和老婆閃照，而這也是結婚19年的他首度放閃。

兩個月前有名自稱是黃心穎鄰居的民眾出面爆料，指曾看過黃心穎分別帶過兩個男人回家，其中黃心穎和該名電台主持人打得火熱，兩人十指緊扣，在電梯裡互動十分曖昧，曾和黃心穎合作節目的森美隨即被點名，網友更揪出森美曾按讚黃心穎的道歉文、在節目中播放許志安的歌。

對此，森美澄清和黃心穎除了工作外並沒有私下相處，接著又在電台中向太太陳雅嫻（Veronica）示愛，最近森美帶老婆去日本旅行，今他罕見PO出夫妻合影，說：「找到一個美女合照」，網友則說：「真沒想到你會放閃」、「強烈要求po多幾張！」、「Amazing trip with beautiful wife」、「森美嫂好靚」。

(中時電子報)