在臀部開刀後復出的「英國希望」莫瑞（Andy Murray），似乎想把握看來有限的職網生涯，下月溫布頓已敲定男雙搭檔，力邀新科法網女單冠軍芭蒂（Ashleigh Barty）配混雙卻糗遭婉拒。不過塞翁失馬，包括莎拉波娃（Maria Sharapova）和謝淑薇女雙拍檔史崔可娃（Barbora Strycova），都在推特表態「我願意」，。

「我聽說莫瑞正在找混雙搭檔，感謝美網推特已幫我備好履歷了。」莎娃在推特如此po文，她說的「履歷」則是美網推特分享2004年莎娃和白俄羅斯雙打好手米爾伊（Max Mirnyi）搭檔混雙的影片。

I heard @andy_murray was looking for a mixed dubs partner. Thanks @usopen for sending in my resume today 😂 https://t.co/ug6ES2m7X5 — Maria Sharapova (@MariaSharapova) 2019年6月21日

其實莎娃和莫瑞真的配過混雙，不過是2014年受邀到菲律賓的表演賽，連莎娃本人都不太記得這件事，她在今年初澳網被問到時曾說：「我和他配過混雙？我印象中只有16、17歲跟米爾伊打過混雙耶…不過老實說，我的雙打表現不怎麼樣，都忘光比較好。」

不只莎娃想當莫瑞女伴，「台灣一姐」謝淑薇的現任搭檔史崔可娃也參一腳，在推特上說：「莫瑞我聽到謠言說，妳要找溫網混雙搭檔被拒絕了好幾次，我發誓我絕對不會跟『那些人』犯同樣的錯誤！」

有趣的是除了現役女將，連女網先驅者、現年75歲的比莉珍金（Billie Jean King）都在推特上寫說：「查過行事曆了，我有空！」看來莫瑞對抗運動傷害、拚戰網壇的故事相當勵志，大家都很珍惜他還能在場上比賽的時光。

(中時電子報)