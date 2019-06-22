韓國瑜台中大造勢，網友從高處直播燈海。（「韓國瑜選總統全國後援會(韓家軍)」影片）

高雄市長韓國瑜台中大造勢，湧入20萬人力挺，韓國瑜進場時，底下的韓粉們好激動，甚至有人紅了眼眶，大家人手一台手機，在《堅持》的歌聲中，壯觀的燈海照亮黑夜，有網友從高處直播燈海，震撼的臨場感，讓人不禁驚叫！

晚間7點，韓國瑜在150位旗手開道下進場，現場亮起燈海，三山造勢場景重現。主持人許淑華大喊「相信韓國瑜」、「前進總統府」、「韓國瑜凍蒜！」在韓粉簇擁中，韓國瑜進場就走了15分鐘。

網友喊說：「哇，密密麻麻。」、「太厲害了。」「給1千萬個讃啦！」、「人真多，哇！」、「這拍攝的角度真好。謝謝！」、「嚇人啊！」、「感動，大家為了希望同心協力，加油！加油！」、 「好清楚喔。」、「這樣是多少啊...好壯觀。」、「樹下好多人。」、「不能去，真可惜。」、「根本就裝不下！」、「翻轉台灣大家一起努力。」、「拍攝時請小心喔，感覺你們在高樓陽台上。」、「畫面超級棒！」、「你没有拍到另一邊的馬路，我在現場，馬路全滿。」、「也太滿了吧，那我期待新竹場了。」

不過，也有人說：「真的，崩潰了！說沒有2萬人～」、「多拍一點，以免1450要崩潰了。」

(中時電子報)