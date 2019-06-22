桃園市政府觀光旅遊局到泰國推廣觀光活動。（甘嘉雯翻攝）

桃園市政府觀光旅遊局到泰國推廣觀光活動。（甘嘉雯翻攝）

桃園市政府觀光旅遊局整合觀光業者前往香港、新加坡、馬來西亞及日本辦理推介會，獲得熱烈迴響，為搶攻南向商機，於6月20日至24日整合桃園多家業者前進泰國曼谷辦理觀光推廣活動，業者組成多元化，呈現觀光產業的豐富性。

業者推介會22日舉行，特邀請泰國觀光業者及台灣的地接社，期待能直接建立窗口，串起完整的服務鏈，開啟日後合作之契機。泰國旅行社業者表示，原本對桃園的印象原本只停留在機場，但聽了這麼多豐富的觀光資源介紹還有影片推薦，感受到桃園多元的旅遊風貌!也期待有機會能夠到桃園看看。

童振源大使表示，去年台泰雙邊觀光客直逼百萬，達到99萬9153人次，增長18.1％，泰國為台灣新南向國家中主要的觀光客源，亦為台灣民眾喜愛的旅遊國家，隨著台泰經貿、教育、醫療、農業、科技、文化等多元交流平台的設立及推動，將再創雙邊觀光旅遊人數的新高，並將泰國來台免簽試辦延期至明2020年7月31日。

(中時 )