台南玉井是知名的芒果故鄉，有台中網友到玉井遊玩，開心的買了幾箱芒果送親友，不過回家打開後，卻發現裝好箱的芒果只有上面的是好的，下層的芒果幾乎全都是不良品，全黑、爛掉的，讓他相當無言。網友無奈的說，有兩箱已經先送人了，「果農們，加油好嗎..」

網友表示，回家打開後，卻發現買到的芒果只有上面的芒果是好的，下層的芒果幾乎全都是不良品。(翻攝自《爆怨公社》)

一名網友在《爆怨公社》表示，今天去玉井玩，傍晚快五點時在芒果市場裡買了幾箱芒果，帶回台中帶回家要孝敬媽媽，原PO表示，「等我停好車再回來，我媽已經打開了」不過打開後卻發現，箱子裡的芒果下面都是不良品..有些全黑、爛掉的已丟掉..，他表示，「有二箱已經送給長輩了..有點無奈，又不知道該說些什麼...果農們，加油好嗎...」

其他網友看了表示，「買水果一定要好好檢查，不能給你看的就別買」也有網友認為，「有時候不是農民的問題，是收購農民作物的盤商」不過原PO回應，賣芒果的阿桑都說他們是果農自己種的。

(中時電子報)