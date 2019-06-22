明天全台有雨！23日鋒面南移北台灣，各地天氣不穩定，有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部應防局部大雨。氣象局指出，這道鋒面結構紮實，上面有些中尺度系統在消長，明天除留意降雨，也要注意中尺度系統可能伴隨的雷擊、強陣風。

氣象局預報，明天受梅雨鋒面影響，天氣不穩定，全台都會降雨，中部以北有陣雨或雷雨，降雨持續且易有短時強降雨，南部也有短暫陣雨或雷雨，西半部應防局部大雨。

明天受降雨影響，高溫有下降趨勢，尤其中部以北及宜蘭、花蓮一帶高溫將降至30度以下，感受不似今天炎熱。另外提醒，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖易有8至9級強陣風。

環保署空氣品質預報，23日受降雨洗除作用影響，各地空氣多為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區以及離島地區為「良好」等級。

(中時電子報)