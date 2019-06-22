日本AV天王清水健近期受成人網站邀請拍攝一系列的性愛講座影片，教導網友如何正確有效地接吻、揉奶、甚至是改善性愛體位、肛交如何頂到G點等。經過清水健解釋後，原來很多性愛體位，大部分的人都犯錯，自己累還讓另一半不舒服。

清水健教導肛交的兩種姿勢正面式與後背式，如何讓雙方都舒服，甚至從G點進入到深處。（圖／翻攝自Youtube）

日本AV片商「PRESTIGE」旗下的AV網站「MGS」最近邀請知名AV男優清水健拍攝一共7集的教學影片，名為清水健性愛論書（しみけん性愛論書），讓當今AV大師教導大家如何改善性愛的各種觀念與體位，其中一集他教導喜歡肛交的男男女女們到底正常體位和背後體位，哪裡才能找到G點，哪裡又會讓對方不舒服呢。

清水健表示，如果正面式平行進入，只會讓男生（TOP）單方面舒服，但如果把對方腿抬上來，屁股自然往上抬起更能進入深處也能讓對方舒服。（圖／翻攝自Youtube）

他表示，男生（TOP）重點要考慮到插入的角度級分向，才能找到G點通往深處。如果男生是正面是平行插入，對方就容易卡到不舒服，所以必須將對方腿抬高，再插入屁股。

背後式也有一樣的狀況，如果是平行進入很容易會卡住，可以把對方抬起就能更有感覺的進入。（圖／翻攝自Youtube）

背後式的話，也要避免平行插入，可以稍微把對方抬起來，就能經過G點通往深處，甚至再抽插時，不要一次出來太多，微微的一點點前進後退，更能讓雙方更有感覺且能越來越深入。

清水健教你如何頂到Ｇ點

(中時電子報)