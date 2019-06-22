六甲區菁埔埤附近的林鳳社區，22日舉辦菁埔埤溼地生態教育淨埤活動，有200多人報名參加。(劉秀芬翻攝)

菁埔埤溼地生態教育淨埤活動，不僅推廣生態環境保護概念，也安排在地特色產業體驗。(劉秀芬翻攝)

位於台南市六甲區菁埔埤附近的林鳳社區，22日舉辦菁埔埤溼地生態教育淨埤活動，有上百名社區民眾一起來淨埤，也有他縣市的民眾報名參加。除了淨埤，本次活動還結合林鳳營車站等老建築人文歷史解說，讓民眾更加了解在地文化特色。

埤圳是嘉南平原上最重要的地景，反映出先民水利灌溉發展的發展過程，也是人與自然和諧共處的最佳例證，而位於台南市六甲區的菁埔埤，因周邊種植大片落羽松林，不同季節各有特色，是嘉南埤圳溼地中最為人所知的埤塘之一。

由中社里、龜港里及菁埔里等3個里組成的林鳳社區，恰好位於菁埔埤周邊，因此與社區的歷史人文發展息息相關；本次活動除林鳳社區居民外，亦有外來遊客參與共200多人參與，台南市政府農業局希望能夠藉此活動，維持埤塘周邊環境維持清潔，推廣生態環境保護概念，並使在地居民更加了解菁埔埤與在地的關係。

除了讓參與民眾動手撿拾埤塘周邊垃圾，本次活動亦邀請在地耆老，利用說故事的方式，解說埤塘溼地及周邊林鳳營車站等老建築特色與歷史，還安排具有在地特色的竹編燈籠、稻草編織等手工DIY，讓遊客能夠體驗並了解六甲傳統產業。

隨著時代變遷，埤塘除供農業用水外，生態功能亦日漸增加，農業局也期望在溼地保育法明智利用政策下，結合在地文化藝術與教育，注重生態保育及經濟社會發展，達成人與自然共存共榮。

六甲區長陳啟榮表示，希望民眾多來菁埔埤走走，讓更多人認識熱情樸實的六甲風光，林鳳社區發展協會理事長蔡明賢則說，菁埔埤與社區密不可分，希望藉此活動讓在地居民更加了解菁埔埤的生態人文，讓更多人知道六甲這個「好所在」。

(中時 )