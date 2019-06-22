香港因修訂《逃犯條例》爭議而引起大規模「反送中」遊行，前香港足球國家隊長陳偉豪，近日被發現有參與「616」近200萬人的大遊行。他今天出席活動後承認有參與，並認為今日局面是政府「官逼民反」造成，並形容政府多個部門連日回應「媲美西班牙國家隊」，「不斷傳球，大難臨頭各自飛。」並感嘆警民關係緊張，會考慮讓兒子參與這類遊行作為教育，多讀書學會明辨是非。

明報報導，現年37歲的港超夢想FC中堅陳偉豪，近日被發現他參與「616」遊行的相片在網上廣傳，獲不少球迷讚揚，留言直指他是「真香港隊長」、「永遠有隊長風範」等。

他今午出席「撐場大聯盟」的港足發展交流會後，承認有穿黑衣參與遊行，用了5個小時才抵達金鐘政府總部。他說，6月9日的103萬人遊行，因事忙未有參與，但眼見眾多群眾上街，政府對訴求仍沒回應，「像挑戰香港人底線」，因此決定走出來參與遊行，並承認對於職業運動員，談及政治話題必定是敏感：「我事後都沒發布到網上打卡，我不希望平日有留意我足球的球迷，因我政治立場而改變觀感，所以不會特別刻意表明立場，但今次給人發現便沒辦法，不過都預料到，但我沒打算戴口罩，又不是做偷雞摸賊的事，我都是為表達自己訴求而做，沒呼籲其他人跟我做。」

他說，將來合適時候，會考慮讓兒子參與這類遊行感受氣氛，「這些都是教育，因為我兒子曾問我發生什麼事，香港社會現正分化，我很難解釋警察是否好人，我亦藉此教育兒子，為何要讀多點書，有時眼前的事未必是事實，更加需要吸收知識學會明辯是非。」

(中時 )