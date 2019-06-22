新北市永和區比弗利幼兒園小小幼童21日戶外教學，安排數十位小朋友們前來參訪永和分局得和派出所參訪。（葉書宏翻攝）

新北市永和區比弗利幼兒園小小幼童21日戶外教學，安排數十位小朋友們前來參訪永和分局得和派出所參訪。（葉書宏翻攝）

新北市永和區比弗利幼兒園小小幼童21日戶外教學，安排數十位小朋友們前來參訪永和分局得和派出所參訪，所長張惠慈及派出所員警們熱烈歡迎，園方希望藉由參訪派出所的行程，讓小朋友們了解，警察平日辛苦維持治安的辛勞、並且體驗警察平時勤務所使用的裝備及交通工具。

派出所預先將執勤時所使用的裝備防彈衣、反光背心、防彈頭盔、防彈盾牌、長槍等擺放於桌上，讓這群小小幼童參觀。當小朋友們走進派出所時，看到桌上擺了滿滿的警用裝備時，十分好奇的向前蜂擁而上，並由員警劉哲源及黃丞君為幼童解說警用裝備的使用功能和宣導交通安全法規。

警員黃丞君並以有獎問答贈送精美小禮品方式，獲得現場小朋友反應熱烈，紛紛舉手作答，深刻將交通安全法規觀念烙印在小朋友心中；並讓小朋友們輪流穿上警察執勤反光背心，戴上帽子，紛紛坐上警用重型機車搶著拍照留下紀念。

每位小朋友來派出所參觀都很興奮，也收穫良多，每一位小朋友都說自己長大後也要當警察，這次參訪行程圓滿落幕，讓警察與未來的主人翁做了一次成功的警民關係，也讓小小幼童有一難忘的「警察初體驗」。

(中時 )