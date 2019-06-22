挺韓大會「榮耀新中華、歡樂向前行」622台中造勢，由「神力女超人」國民黨立委許淑華主持，不僅吸引近20萬韓粉到場支持，部分國民黨議員、立委等力挺上台致詞，韓粉聚集舞台前，手牽手、揮舞小國旗高喊，「庶民選總統、總統選庶民」，現場情緒激昂。

「因為有你們當最強後盾，韓國瑜不會被擊倒」，許淑華說，近來很多抹黑韓國瑜，像是韓國瑜動用第2預備金6500多萬清淤，遭民進黨議員質疑花那麼多錢清水溝，但前朝政府編列清淤預算卻沒落實，這次用山貓清出淤沙竟是「陳年混泥土」被預估累積5至10年，前朝市長第2預備金卻花費在馬拉松或文創活動等。

許淑華這次也帶來「佳芬姐」推薦薄荷油、八仙果以及清淨水，讓她上台主持時精神充沛、更邁力，她在個人臉書PO出1張「食指照」手勢，許淑華說，這是韓國瑜選高雄市長的造勢活動上比出的手勢，當成「韓家軍通關密語」，意喻1支穿雲箭，千軍萬馬台中見。

(中時 )