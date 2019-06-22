歌手李明德在「向全國志工致敬」演唱會高歌獻唱，表達對志工們奉獻的感謝，盼傳遞愛與感恩。（林欣儀攝）

台中市政府社會局長李允傑向志工們致謝。(林欣儀攝)

旺旺文教基金會、中國時報主辦的「向全國志工致敬」演唱會列車，22日下午在中興大學惠蓀堂登場，由購物天后涂佩岑擔綱主持，知名歌手殷正洋、南方二重唱等接力演出，盼傳遞「今天我顧人、明天人顧我」的社服概念，也向在花博活動期間付出的志工表達感謝。

總計超過3000人共襄盛舉，志工們沉浸在音樂中、感受音符傳遞的愛。台中市長盧秀燕表示，台中花博成功的關鍵在於「人」，志工們的奉獻付出相當重要，要代表大家相志工表達感謝，期盼未來攜手繼續為城市奉獻。

活動在台中市政府社會局長李允傑高歌獻唱《恰似你的溫柔》中揭開序幕，由市府、合勤健康事業股份有限公司董事李秋涓等贊助的演唱會，邀請金韻獎歌王李明德、PUB歌王辛龍、三金歌王殷正洋吉魯冰花曾淑勤等歌手接力演出，以26首膾炙人口的老歌，向志工們致敬。

旺旺文教基金會指出，2019年以「相全國志工致敬」為主題舉辦演唱會，台中場為第8場，除藉此慰勞長期服務社會的志工們，更希望傳遞「今天你顧人、明天人顧我」社服概念，盼吸引更多階層希望奉獻社會的人一起跟著旺旺加入志工行列，傳送愛與關懷。

李允傑說，長達半年的台中花博共動員1萬6000名志工投入，年齡層從10多歲到7、80歲者，這次結合產、官、學等各界力量，盼以演唱會的方式表達對這些志工的感謝。

(中時 )