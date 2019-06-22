麥基（左起）、尚恩、基斯與羅南穿上90年代華麗秀服，隆重登台開唱。（傲世娛樂提供）

主唱羅南基廷。（傲世娛樂提供）

90年代當紅愛爾蘭男團「男孩特區BOYZONE」，今晚在林口體育館舉辦最終告別演唱會。在前西城男孩成員布萊恩（Bryan McFadden）友情力挺暖場下，男孩特區以〈Who We Are〉、〈Love Is a Hurricane〉開場，3首歌後基斯達菲（Keith Duffy）率先跟歌迷打招呼：「很高興能再次來台灣！」

主唱羅南基廷（Ronan Keating）則用中文說「謝謝」：「今天是來跟大家說謝謝的，我們巡迴就是為了跟粉絲道謝。」並用經典情歌〈All That I Need〉，浪漫地要求在場歌迷一起憶起初吻感覺。

基斯感性說，音樂最厲害的地方就是讓你能忘記時間並穿越時光，讓人暫時忘記了身為父母的自己，忘了身邊的小孩，「接下來要唱的個歌曲〈Father ＆ Son〉， 當我第一次唱的時候還沒有小孩，一轉眼現在我孩子已經23歲了。」

基斯回憶：「上次來台時，史蒂芬與我們一起站在這個舞台上，現在我想請大家一起想像這場演唱會就像史蒂芬也在，一起讚揚史蒂芬的一生。」在致敬過世成員史蒂芬的影片中，4位大男孩說出對史蒂芬的感受與難忘的記憶，並與史蒂芬跨時空演唱了多首歌曲，包括〈Dream〉、〈Everyday I Love You〉、〈Key to My Life〉。

最後4人一起用〈Life Is A Rollercoasterr〉與〈Picture Of You〉輕鬆快歌作為安可曲，為最後一次合體的演唱會留下美好回憶。

(中時 )