美伊關係持續緊張，美媒22日引述知情人士報導，美國網路司令部於20日黃昏針對1個伊朗革命衞隊相關的間諜組織發動網攻，報復對方支援阿曼灣油輪的襲擊事件。特別的是，總統川普同日批准空襲伊朗，後來又撤銷行動。部分美國情報官員擔心，除了傳統軍事領域，美伊的網路攻防戰也會升級。

多名前美國情報官員披露，上述組織在過去數年間追蹤通過霍爾木茨海峽的軍艦及商船，且與革命衞隊有聯繫。消息人士拒絕透露更多行動詳情。另有美國官員透露，多個網路情報企業曾通報有伊朗駭客對美企發動網攻。波斯灣已成為網路衝突的戰場，美伊都想搶佔上風。

報導指，伊朗的網攻能力於過去10年突飛猛進。網路安全公司FireEye指出，伊朗網路間諜會在社群網站使出美人計，用假帳戶上傳美女照片，藉此接近美國海軍士兵，特別是駐巴林美國海軍第5艦隊的士兵，搜集軍艦航行詳情，必要時利用資料策劃攻擊。

此外，伊朗駭客亦會入侵船隻追蹤網站，取得美國海軍在區域內的動向，以及入侵無人機及船隻電子系統，擾亂全球定位裝置，然後輸入錯誤指令。

(中時 )