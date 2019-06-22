拉近中小企業的心！高雄市長韓國瑜「榮耀新中華，歡樂向前行」台中場造勢活動特別提出「相挺」主軸，他說，中小企業是台灣經濟命脈，員工多為青壯年的庶民，許多企業卻因中美貿易大戰可能帶來的經濟海嘯而倒閉，希望透過「拉進來、打出去」政策，幫助中小企業度過危機。

為了挽救中小企業免於在中美貿易大戰帶來的經濟海嘯傾倒，韓國瑜提出「拉進來、打出去」政策，他指出，「拉進來」是瞄準歐洲、東南亞市場，將當地退休的產官學者拉進來與中小企業接觸、幫忙對外接單；「打出去」則是由外交部、外貿協會與對台友好的社團企業在外設置據點，設法幫助中小企業。

韓國瑜也強調，中小企業都很認真、很勤勞的打拼，但面對即將到來的經濟海嘯，很害怕他們會頂不住，他們不是因為不認真、技術不好或不努力而倒閉，只會因為周轉不靈，特別提出「相挺」，希望民眾與政府支持銀行，而銀行要在任何情況下做中小企業的後盾，中小企業的員工則愛護員工，讓台灣經濟得以持續發展。

(中時 )