第34屆東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議22日起一連２日在泰國曼谷舉行。本次會議將聚焦加快簽訂大陸提出的經貿協定，也可能討論南海爭議、緬甸羅興亞危機及海洋塑膠污染等問題。在陸美貿易戰陰霾下，美國國防部在會前呼籲，東南亞各國應在中美之間作出謹慎選擇。

由大陸草擬的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）包括東協全部10個成員國，包括印度、日本、南韓、澳洲、紐西蘭等，一旦簽訂，將成為規模最大的自由貿易協議，覆蓋全球一半人口。RCEP也被視為對抗美國總統川普「美國優先」的重要對策。

菲律賓總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）形容，陸美貿易戰影響全球，因自由貿易至關重要，表明愈早簽訂RCEP愈好。不過，印度擔心RCEP會導致大量大陸廉價貨品湧入；紐澳也對勞工及環保問題心存疑慮。

美國國防部負責印太安全事務的助理部長薛瑞福呼籲，比起在陸美之間做出抉擇，各國應尊重普世價值，如尊重大小國家的主權、保護智慧財產權等。他又強調，印太地區是美國的「優先戰場」，並游說各國考慮購買軍售，加強長期合作；並與理念相近的國家的共享訊息。

外界預計，東協成員國將發表一份有關「東協印太願景」（ASEAN Indo-Pacific Outlook）的文件；但因各國仍有分歧，立場可能仍顯模糊。

(中時 )