銀赫（右）和東海整場演出換了許多造型。(粘耿豪攝)

韓流帝王Super Junior小分隊D＆E22、23日在台舉行演唱會，今晚東海跟銀赫在演出中的互動橋段，被粉絲拱脫衣服，沒想到兩人竟然開始真脫，當銀赫在解皮帶時問大家這樣夠了嗎？眾粉絲嘶吼喊不夠，讓東海忍不住用中文喊：「大家變態了！」

另在兩人唱跳〈Can You Feel It〉經典「觸觸舞」後，突然在台上抱怨起來，「舞者在我們不知道的時候偷更新動作，而且沒跟我們講就跳新版本。」兩人還一度被粉絲用韓文嗆傻瓜，銀赫用中文回嗆：「你笨蛋。」現場笑料十足。

演出中銀赫也狂秀中文說：「講中文像吃飯一樣簡單，我的老公、老婆在哪裡？你們有想我們嗎？那為什麼沒有每天來看我，我每天都在等你們耶，現在開始每天都要來看我知道嗎？」

他倆中文說上癮，還問大家是否想看兩個傻瓜說中文？粉絲尖叫表達意願後，他們竟玩起翻譯哏，銀赫每說一句韓文，東海就翻譯成中文，東海更滿意的用中文自誇：「我好厲害。」

演唱會每段D＆E均會換造型跟主題風格，第1段就帶來新歌〈Danger〉，唱到第3段時兩人則換上花俏上衣拿水槍，下台噴粉絲玩「濕身」，甚至騎機車下午台繞場。兩場演唱會票均售罄，共計11000名粉絲到場朝聖。

(中時 )