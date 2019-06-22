國立高雄師範大學22日舉行畢業典禮，分上、下午場次，以「TRUE出入」為主題象徵即將踏入職場；校長吳連賞致詞時，以「1個態度，5個人生錦囊」期勉480位研究生、735位大學部畢業生，祝福他們永懷熱情，堅持理想。

包括陸戰隊指揮官王瑞麟、政戰主任馮國維、立委許智傑、高市財政局長李樑堅、經發局長伏和中、志光集團總裁與高師大校友總會理事長林進榮、高雄市校友會理事長陳俊中等人均參加高師大上下午場次畢業典禮。

校方表示，今年畢業生共1215人，最值得一提的是，25位畢業生來自國軍最強戰力的海軍陸戰隊，完成經營管理碩士專班學業，取得碩士學位。其中代表畢業生致詞的學生梁平貴，現在是上校廠長，另名女軍官郭詩玉則是國軍首位兩棲蛙人女軍官。

高師大校長吳連賞上台致詞時，提出「1個態度，5個人生錦囊」，態度即是執著，5個人生錦囊則包括：把不可能化為可能、結交圖書館與運動場這2個好友、建構本事善盡本分、深化做人的道理、辨是非及有教養。

(中時 )