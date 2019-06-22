新北市永和警分局召開分局層級治安會報。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局為了能讓轄區各級機關、學校及民代都能充分與警方合作，反映問題及解決困難，召開分局層級治安會報，特別邀請轄內各社區管理委員會主委、總幹事以及各級學校、民代，針對轄內治安、交通等問題提出討論，警方也在會議中宣導民眾常遭詐欺案例，並針對青春專案及兒少權益保障法、新修正道路交通管理處罰條例的提高酒駕罰鍰加以宣導。

另外，新興偽裝毒品來襲，毒咖啡包、點心糖果都有可能是毒品！警方除了展現反毒決心，並以查緝社區型販毒網為第一目標，再擴及大型毒品上源之溯源打擊，以降低毒品蔓延，防制新生毒品人口產生。

永和警分局偵查隊長林振瑞也針對民眾常遭詐騙案件提出分析，本轄遭詐欺案件就屬拍賣購物詐財居冠，其次是假交友（徵婚）及猜猜我是誰等詐騙手法，提醒民眾多加注意小心受騙；另分局也建置友善通報網line群組，加強警民連繫，邀請各社區踴躍加入。而警方的破案利器首重監視器，也以「質」的提昇取代「量」的增加，目前朝百萬畫素鏡頭規劃建置中。

永和警分局長謝宗宏表示，透過治安會報雙向溝通，除了能聽取多方建議，也讓警方維護治安的辛勞，能被每一位民眾看到。此次治安會報邀請社區管委會參加，警方也結合由社區管委會、學校、超商、保全等協助治安團體建立了「友善通報網」，並透過line通訊軟體成立通報群組，主動通報協防，建立一個無毒安心、無詐騙的市民環境。

(中時 )