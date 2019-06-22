高子涵（左起）、余峰銘、邱志宇今出席電影記者會。

神片《台北物語》日前爆出續作雙包案，監製余峰銘將拍《台北物語2─獲利者》，導演黃英雄則拍《台北物語2部曲─我們好像錯過的煙火》，余22日率新片主演邱志宇、高子涵親上火線回覆，他表示：「不清楚黃英雄那邊會不會用台北物語4個字，從合約來說著作權在我這，但都可以討論，畢竟大家都曾一起努力過。」

余峰銘不打算為此打舌戰，「等黃導演真的要把片名寫出來的時候再說，假設性的問題不知怎回答，大家不需要這樣，獨立片商都很辛苦。」同時擔綱兩片男主角的邱志宇笑著打圓場說：「各有各的好，剩的給觀眾公平比較，其他我就閉嘴。」

對此，黃英雄表示，對方要用「台北物語」4字他沒意見，自己的片名也絕對會有這4字，「至少我有著作人格權吧，本是我寫的。」如果正式開拍對方仍不准他使用，他表示：「那就告我吧。」

拍攝《台北物語》時全片成本不到100萬，余峰銘稱續作會10倍漲，抓1000萬，下月開拍，後製2個月，拚明年賀歲檔。他透露找資金時猛碰壁，「想募資但大家看到台北物語4個字就退了，最後只有一人投資。」

女主角高子涵是大陸新生代演員，覺得拍攝最困難的地方是得學台語，且跟邱志宇兩人有許多對手戲，邱則有點緊張，因為從拿到劇本、定裝、開拍時間都很趕。

(中時 )