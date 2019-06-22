富邦悍將與Lamigo桃猿22日正面交鋒，桃猿與悍將在開季時排名都載浮載沉，到上半季尾聲展現續航力與韌性，目前僅剩兩隊爭奪上半季冠軍，今日桃猿再度以12比7戰勝悍將，正式點亮封王魔術數字「M2」。

桃猿派出「姊姊」王溢正先發，一開賽就被首名打者林哲瑄狙擊，陽春炮為悍將率先得分，不過接下來有驚無險的封鎖悍將的攻勢，再加上「暴力猿打線」太兇猛，5局上半靠4支安打以及2次四壞球保送，單局攻下3分；第6局林立和朱育賢雙雙敲出陽春炮追加分數，6局結束桃猿就取得6比1領先。

7局上半富邦悍將多添1分，不過桃猿勢不可擋，靠2次保送以及安打攻佔滿壘後，2人出局的強況下，黃敬瑋選到保送輕鬆得分，林泓育左外野安打帶有2分打點，朱育賢再揮一隻3分全壘打，達成單場雙響炮，桃猿單局攻下6分大局，將比數擴大成12比2。

即使9局上半悍將也不放棄，桃猿換投朱俊祥不穩，連續保送2人後換上洪聖欽後援，遭胡金龍及林益全雙雙敲安攻下2分，接著蔣智賢敲出右外野方向3分全壘打，將比分追至7比12，桃猿趕緊再換上林柏佑關門，雖然第9局被悍將追了5分，不過還是順利以12比7帶走勝利。

本場比賽桃猿想搶勝的慾望非常強烈，其中「四割男」林立近3場比賽敲出第4發全壘打、近況火燙，「酒窩大砲」朱育賢更是單場5支5超猛打賞，單場雙響炮支外包辦6分打點，火力全開幫助桃猿正式點亮魔術數字「M2」，與悍將勝差拉開至4場，拉出一波7連勝，最快下週二(25日)在台南作客對戰統一獅，能拋下封王彩帶。

(中時電子報)