韋禮安今晚在台北Legacy開唱。（耀聲音樂提供）

韋禮安今晚讚聲演唱會第二場，笑喊：「我想要叛逆一下，所以兩天的歌曲，有些不同，我要給大家每天都不一樣的新體驗。」接續第一天的興奮情緒，自己化身DJ帶著改編過具EDM風格的《女孩》開場，帥氣的表演更是讓現場尖叫聲不斷。

久未公開演出加上為壓軸的最後場，讓韋禮安也感性的與粉絲們聊天互動：「大家都還好嗎？舊歌的改編版大家聽得還習慣嗎？」他也與現場粉絲分享成立公司後的生活點滴，現場氣氛溫馨滿點，整場演出不只有經典的歌曲傳唱、更加入有別於以前曲風的新歌曲。

身兼本次導演的韋禮安，節目安排上不只讓大家聽到過往耳熟能詳的經典歌曲外，更首度搶先聽獻唱新歌曲，讓大家驚呼不已。韋禮安也大方與大家分享新歌的創作理念：「因為我也到了三十而立之年，特別寫了一首〈而立〉，跟我過往的曲風不同，這首結合民謠與迷幻的歌曲，用一些呢喃式的吟唱，希望大家在人生的徬徨迷惘中，也不忘自己對話、傾聽內心的聲音，找到繼續向前的勇氣，正如我現在邁入三十的寫照」。

(中時 )