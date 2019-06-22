前跆拳道國手、桃園市體育局長莊佳佳到現場致詞，也下場踢球小試身手。（迷你足球協會提供）

以「22縣市、全國主場」的理念推動的108年國小迷你足球賽，號召來自22縣市重要的在地足球推動者一起參與本次計畫，是台灣第一次規模最大、且都是在室內舉行、預期隊伍數最多的賽事推廣，今天轉戰「航空城」桃園，連前跆拳道國手、桃園市體育局長莊佳佳，都到場體驗迷你足球的樂趣。

桃園的足球風氣在桃園市足球協會理事長黃春菊及市議員萬美玲長期的推動之下頗為盛行，U6、U8一開放報名馬上將18隊的上限秒殺，比賽的過程中小球員也以超齡的球技令在場加油吶喊的家長們隨著比賽的高潮起伏而尖叫聲不斷。

莊佳佳一早便在迷你足球協會推廣大使許淑華的陪同下，到同安國小的體育館體驗迷你足球的樂趣，同時也與桃園市體育發展基金會的執行長張簡金玲及同安國小校長徐自弘共組一隊，上場感受奔跑在人工草皮上的充氣球場新鮮樂趣。

許淑華表示，中央已開始逐漸重視幼兒的足球發展，並已著手規畫國小聯賽，配合各地小學的校隊成立俱樂部聯賽，以豐富的賽程吸引廠商投資贊助，進一步達成點線面的串連全面整合發展基層足球，並納入教育部體育課教材，同時也計劃每年舉辦國際邀請賽，透過以賽代訓的方式，讓小朋友懂得團隊合作、遵守紀律，並培養健全的人格發展，讓家長能放心小朋友去學習足球、喜愛足球。

國小迷你足球賽，場邊家長踴躍觀戰加油。（迷你足球協會提供）

迷你足球推廣大使、台北市議員許淑華。（迷你足球協會提供）

(中時電子報)