白安今晚舉辦專場演唱會。（相信音樂提供）

白安今在松山文創園區五號倉庫開唱，演唱會前夕，白安度過驚魂夜，身兼演唱會製作統籌的她，因為近日為了演唱會練團、背歌詞、練琴，滿腦子都是歌詞、歌曲，半夜在回家路上竟不小心把電腦遺失，演唱會所有曲目檔案全都在這台電腦裡，腦中拼命回想走過足跡，所幸工作人員在練團室附近的機車上找到，結束驚魂190分鐘！

她今一連獻唱〈尋找精靈〉、〈不聽〉及新專輯的〈我們的時代〉等歌，藉此回顧自己的創作歷程，白安親切地和歌迷打招呼：「這絕對不是我獨自一人的演唱會，這是我們的演唱會，希望大家來都很開心，我就開心了。」在歌迷呼聲中，白安走下主舞台，站在中間的「鑽石舞台」繼續演出，與歌迷近距離互動。

演唱會籌備前，白安在IG上開放歌迷許願，因此她也有求必應演唱〈就讓我像個孩子一樣〉，回到如同孩子般享受音樂最純粹的歲月。在演唱會進行到最高潮之時，白安為大家唱了新專輯主打歌〈讓我逃離平庸的生活〉，以及歌迷最先認識她、與她音樂初相遇的〈是什麼讓我遇見這樣的你〉。感謝一路支持她的每一位。結束台北演唱會，她將於9月28日南下高雄開唱。

(中時 )