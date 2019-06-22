新北市板橋區公所與在地企業「月翔商行」簽署企業防災合作備忘錄（MOU）。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區公所為結合企業的力量，共同促進地區防救災能力之提升，與在地企業「月翔商行」簽署企業防災合作備忘錄（MOU），簽署儀式於公所6樓大禮堂舉行，並由板橋區長林耀長與月翔商行負責人林敬翔共同簽署，期望透過企業防災的推動，打造板橋成為一座安居的韌性城市。

林耀長表示，臺灣已進入複合型災害的年代，單一災害如連鎖效應般引發其他災害的產生，特別是板橋區地狹人稠且高度開發，倘有重大災害發生，將造成嚴重人命及財產損傷。

因此精進防災作為除藉由政府與當地防災社區編組的結合外，更必須連結在地企業共同投入災害預防及整備應變工作。未來倘若發生重大災難及開設防災避難收容所期間，該企業將協助本所供應災民飲食、生活用品及災害因應設備等資源。

林耀長呼籲，板橋在地企業能共同加入企業防災行列，期望災害時能先「自救」，同時進而透過與公部門防災合作自助助人，擴大該區整體防救災能量及強化防災韌性，攜手建構板橋成為健康安居城市。

(中時 )