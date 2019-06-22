勞動部長許銘春（左）22日深夜帶消夜探視靜坐空服員。(呂筱蟬攝)

長榮空服員罷工進入第三天，22日晚間開始下雨，勞動部長許銘春在晚間九點半前往現場，帶著雨衣及消夜等，表示希望這些空服員要注意不要著涼，好好照顧身體。她也說，罷工是一件非常不得已決定，也是辛苦的事情，大家是為了空服員的勞動條件及飛行安全，行駛合法爭議權，這只是一個手段，不是目的，希望盡快重新坐在談判桌上，化解雙方歧見尋求共識。

許銘春表示，對於雙方何時能坐下來談，勞動部沒有預定日期，積極聯繫勞資雙方中，仍在努力，而勞動部針對雙方歧見部分也提出建議，罷工不是目的，最後要坐下來談才能解決問題，本於最大善意及誠意才能化解歧見，而禁搭便車是否有替代方案，仍在研擬當中。

她也提到，依目前狀況而言，盡快讓罷工落幕才重要，罷工預告期是一項議題，之後會來做研議，在勞動部立場，台灣罷工權行使有重重關卡，相較於國外是不容易的，國外罷工權寬鬆，才有罷工預告期，台灣是比較嚴謹嚴格，較沒有罷工預告期的限制，然而罷工對社會及消費者有太多衝擊，但這問題不是單純設置罷工預告期這麼單純，而是勞資爭議程序重新檢討，不是單一的問題，要整體來做討論。

許銘春在離開之前，遇到空服員攔路陳情，表示害怕受到長榮資方秋後算帳，希望中央能夠協助空服員，而許銘春則是在幕僚簇擁之下快步離開，沒有給出回應。

(中時 )