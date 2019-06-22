前立法院長王金平今天上午在高雄出席「翻轉台灣新世代座談會」，與青年對話，在聯訪時脫口說出「韓總統」，被外界認為是口誤，連他的團隊都稱「口誤」，王金平下午被問到此事卻強調：不是口誤。

韓國瑜今在台中大造勢，王金平被問到和他有交情的蕭家班等人，會到場支持韓，王金平回說，大家多加油、多團結，讓我們國民黨能夠贏得2020年的政權輪替翻轉。而對前新北市長朱立倫所說今年國民黨初選很奇怪，不選的也造勢，被疑在暗酸王金平。王金平回應說，「參加初選只是途徑之一，不必經過這個途徑，也可以到達最後的選舉，怎麼會不選？沒有這回事。」

王金平也被問到最近有名嘴和學生要高雄市長韓國瑜不要選總統，他回說，「韓總統」，這是每個人自己努力的目標，所以我們應該給予尊重。

王金平喊出「韓總統」，外界疑為口誤，據《聯合報》報導，下午王金平澄清說，不是口誤。因為有人說「韓總統」，很好啊，必須去爭取、必須去活動，大家各有各的方式，大家各自努力，「王金平也可以成為王總統，一樣」。

(中時電子報)