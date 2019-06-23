眼見今年總冠軍賽期間，杜蘭特、克雷湯普生兩大明星隊友先後重傷退場，勇士後衛柯瑞接受《紐約時報》專訪表示，「連我都不知道我們下季先發陣容會變怎樣，但我們上季並未如同謠傳一樣發生內訌，卻是我們經歷過最艱難的1季！」

也難怪柯瑞會如此有感而發，畢竟杜蘭特、克雷湯普生兩人傷癒復出時間未定，兩人也都即將成為自由球員，是否留下還屬未知數，不過柯瑞暫時不想那麼多，從今年總冠軍賽結束後就沒碰過籃球，幾乎都在進行他最愛的小白球運動。

「不是因為別的事物，只要想到之前每天晚上都要維持如此高水準的身手，這種精神層面的挑戰，比起過往球季都來得大，」柯瑞說，「到了季後賽，我們更是一路遭遇難關，可是拋開傷痛問題，我反而認為這是最有趣的一次經歷。」

柯瑞也重申自己生涯最懊惱的一次比賽，「在我生涯當中唯一後悔的比賽，就是2016年總冠軍賽G7最後時刻的那次處理球，在我打過那麼多場比賽中，這基本上是我唯一後悔的一次，至於生涯當中其它的輸贏，我都能從容面對。」

(中時電子報)