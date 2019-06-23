工會呼籲罷工空服員不要上傳歡樂照，但早已被人截圖瘋傳 (圖／翻攝自綠絲帶活動臉書)

長榮空服員罷工持續進行中，資方與工會態度都相當強硬，交通部、勞動部多次喊話協調都未果，但空服員罷工也引起不少地勤、內勤不滿，有內部員工在地勤自主成立的臉書社團「綠絲帶活動」貼出一張罷工現場截圖，其中三個罷工空服員的動作讓他們火大到不行。

透過照片可以看到，罷工現場有三名空姐拿著手機和體自拍，其中一人還開心比出YA的手勢，讓這位內部員工不滿，PO文表示「請不要趕她們走，給她們一個表演抒發的舞台」，並表示第一線同仁辛苦了，長榮加油。

其他員工看到也傻眼，有人甚至忍不住爆粗口，怒批「這是在開同樂會嗎？」、「可以不要馬賽克嗎？我要看她們長相」、「這才是她們的專業」、「地勤被罵到臭頭，她們在自拍」、「公司該揮大刀了...」、「我還看到有人在吃麥當勞咧」、「旅客看到不知做何感想」。

事實上此張照片在20日晚間流出，對此空服員工會也表示，希望罷工空服員們不要上傳歡樂照片，以避免不必要爭議。

(中時電子報)