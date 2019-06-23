長榮航空勞資協商破局，空服員20日起無限期罷工，美女主播蕭彤雯也成受災戶，4個月前就訂好本週日飛沖繩的班機被取消，查詢電話更打不進去。然而她昨晚又再度更新處理進度，透露她最後直接到松山機場的長榮櫃台請地勤幫忙查票，「很謝謝長榮地勤，他們真的很辛苦。」

蕭彤雯身為長榮罷工受災戶，昨晚在臉書分享與大家解決方法，由於客服電話怎樣都打不通，她最後在朋友簡訊告知：「直接臨櫃排隊，請長榮幫忙簽轉。」直衝長榮櫃台請地勤幫忙，雖然整個過程連同領號碼牌的時間共花了4小時，還要比原來預定6/23晚一天出發，且需轉機來回要花12小時，但總算能讓這趟沖繩之旅得以出發。

而蕭彤雯也不忘感謝辛苦的長榮地勤，「很謝謝長榮地勤，他們真的很辛苦，對每一位旅客都耐心的幫忙處理，一張張票找 以致一個號碼就要花1hr。」更提醒若大家班機也被取消，可以照以下方法處理，「不要再打電話了，直接到長榮櫃台；若直接跟長榮訂票的較好處理；護照沒有一定要 有所有人的英文拼音&機票號碼&航班資訊就可以」。

蕭彤雯貼心分享班機取消處理法，也讓網友直呼暖心，紛紛留言「謝謝分享～我也是恐將受害的旅客，目前處在焦慮與不安中」、「謝謝您的經驗分享，感覺還沒出發就很累了」。

(中時電子報)