台中七期老虎城空地約下午六點多的空拍圖 (圖／呂承哲攝)

台中七期老虎城空地約下午六點多的空拍圖 (圖／呂承哲攝)

韓國瑜全台造勢之旅來到第四站－台中七期，有不少網友看衰，認為在韓國瑜密集的造勢下，人只會一場比一場少，但幾張現場空拍照，證明。

透過現場空拍畫面看到，台中七期老虎城空地，除了中間留給韓國瑜大進場的走道外，全場人潮爆滿，人潮直接溢出到右邊草皮區，以及市政北二路、六路上，綿延不絕，相當震撼。

由於這次時間在晚上，因此現場韓粉也重現三山造勢時的壯闊手機海，迎接韓國瑜進場、合唱，最後在晚間八點左右畫下句點。

(中時電子報)