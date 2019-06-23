廣告教父王湧把本土劇的哏全用在廣告中。

張家瑋爆橘畫面逗趣，大露「胸器」十分養眼。維他露黃金激素提供

「巴掌女王」張家瑋在民視八點檔飾演反派，伶牙利齒模樣常讓觀眾恨得牙癢癢。但她最近在一支曝光的影片中為了反擊小三，又是爆橘又是甩巴掌，頗有呼應最近「翔忻之吻」事件的氛圍。

這支出現在電視頻道的影片，其實是「廣告教父」點子王王湧的最新力作，張家瑋在廣告中一人分飾兩角，她飾演的元配遭閨蜜背叛，氣急攻心，又是爆橘又是甩巴掌，巧合與最近大家關心的「車吻事件」相呼應，但王湧說，廣告的精神很陽光正面，希望大家要照顧好自己的身材和健康，才會更有自信。

張家瑋表示，當年學生時期就出道，一直為嬰兒肥所苦，這次獲知世界11項專利的橄欖葉萃取成份，大約甩了8公斤肉，讓她有自信穿上貼身舞衣參加國標舞演出，在八點檔中更能把小三角色詮釋到位。

張家瑋的廣告非常辛辣，所有的台語經典橋段：例如巴小三、爆橘、一人分飾兩角通通都來。張家瑋表示，這些都是駕輕就熟的演出，畢竟自己曾有「巴掌女王」稱號。但科技最厲害的就是還有男朋友篇，利用最新科技軟體即可現場模擬出自己童年時光，眾人驚呼：「太不可思議了。」

(中時 )