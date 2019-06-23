張善政怒了！民進黨為了勝選、為了繼續執政，無所不用其極的抹黑和打壓所有可能的對手，他實在看不下去。他雖有意參選2020大選，未來可能與高雄市長韓國瑜競爭，但為了台灣，他必須出來說句公道話，呼籲民進黨政府，請專心治國，不要再打壓，不要再做出違反民主的醜事。

張善政昨（22日）晚間在臉書發文並錄製一段影片，痛批民進黨政府惡政磬竹難書。他特別聲援韓國瑜，有關國道六號東延或是登革熱防疫議題，要幫他說句公道話。

作為每周通勤的花蓮人，張善政大聲的說，國道六號東延絕對是許多花東居民支持的事情。對於國道六號東延，民進黨批評是天方夜譚，張善政嗆，民進黨是不是井底之蛙？難道不知道歐洲已有好幾個隧道和鐵路已貫穿阿爾卑斯山？還用老舊評估案，當作不想做事的藉口？任何有突破現狀企圖心的政治人物，都該被大家鼓勵。

張善政砲轟，高雄發生登革熱疫情，中央該給的防治經費，行政院長蘇貞昌給得不乾不脆，直轄市出現疫情，不是第一時間跳出來幫忙，反而出來說風涼話，批評蚊子都治不好如何治國，這個政府還有人性嗎？

他表示，2015年南部登革熱肆虐，他曾在馬英九政府當行政院副院長，被指派擔任防疫指揮官，協助過高雄主政的陳菊和台南市長賴清德，中央與地方齊心合作防疫，哪像現在的政府，竟然因為政治立場不同就想袖手旁觀，如果防治還要分藍綠，這種草菅人命的政府，已到沒血沒淚，毫無人性的地步，明年還要讓他繼續執政嗎？

他指出，民進黨政府用顏色在做事，用權力在迫害和他們立場不同的人，在這樣治理下的台灣，一定不會好也一定不會進步，這是他最擔憂的，相信很多人都跟他一樣。

張善政說，他雖有意參選總統，但不管大家明年支持誰來當新總統，都要有志一同，2020年的唯一目標，就是要終結民進黨的全面執政，讓他們這種假民主、真獨裁的惡政消失，讓善政重現，大家加油！台灣加油！

(中時電子報)