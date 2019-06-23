趁週末來公館走走吧！台大公館商圈發展促進會22日舉辦「2019『愛戀公館』-青春籃球爭霸vs親子益智童樂會」，以藝文商圈聞名的公館商圈再掀校園鬥牛話題「青春籃球爭霸賽」，參賽者更是使出渾身解數，從各種高難度的運球、切入、上籃、背打等，完全霸氣外露，上百位圍觀加油聲不斷。這次活動為期兩天，現場還有親子UNO挑戰賽、籃板機投投樂跟穿球衣送百元消費券活動，陪你歡樂一夏!

公館商圈緊鄰第一學府台灣大學、台科大、師大等大學而有著人文薈萃的品牌形象，商圈也聚集學生美食、生活用品、運動用品店等，提供學生及消費者食衣住行育樂等各式商品、服務，還有獨立書店、人文咖啡館等藝文的好去處。今年度，公館商圈為了更近學生族群，舉辦這次2019愛戀公館的活動，歡迎大家日後多來公館逛逛。

籃球一直是大家學生時代共同的回憶，去年商圈申請商業處補助辦理封街籃球賽，吸引眾多民眾報名參賽，今年持續以「籃球」為主題，舉辦「青春籃球爭霸賽」及「青春投籃機爭霸賽」，希望全民一起來運動，還有「親子UNO益智樂」挑戰賽，可以增加親子互動，希望民眾全家同樂，也邀請民眾來公館商圈體驗獨特的學生商圈風情。

這次活動最受矚目的就是「青春籃球爭霸賽」，民眾組隊竟能打出專業水準，男女組前三名也獲得好獎品。至於「親子UNO益智樂」挑戰賽大家玩到不亦樂乎，6/23也有「青春投籃機爭霸賽」，另與自來水園區串聯合作的打卡活動與超夯小觀音山古蹟導覽，歡迎大家週末來公館走走！

「親子UNO益智樂」挑戰賽，全家大小玩到不亦樂乎。（圖取自台北市政府產業發展局官網）

(中時電子報)