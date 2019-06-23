高雄市長韓國瑜22日在台中大造勢湧入20萬人，前台中市長胡志強和夫人邵曉鈴到場，很少開口發表演說的邵曉鈴，以167個字用力挺韓，讓人在國外的韓粉看完影片，坐在街頭猛飆淚。

有韓粉po文到臉書社團「韓家軍」說，他人在瑞士旅遊，看著台中場邵曉鈴的講話影片，坐在街頭座椅上的他，眼淚像瀑布般流下來，當時外國人一定覺得他很奇怪吧！

也有一位韓粉在臉書社團「韓國瑜鐵粉後援會」貼文表示，他22日從早到晚參與這場台中挺韓造勢大會，全場最讓他感動的中天新聞轉播的胡志強市長伉儷上台開始的這1分鐘。前市長夫人邵曉鈴雖只簡單說了167個字，卻讓他深深感動。

邵曉鈴說：「各位敬愛的好朋友們大家好，我是曉鈴，非常開心大家來台中來，我非常的感動。每一個您都是活菩薩的化身。每一個您都是大慈大悲、千手千眼的觀世音菩薩。非常感動、窩心、謝謝您。因為您的護佑和加持，韓國瑜一定會成功當選中華民國的庶民總統，中華民國庶民總統，中華民國庶民總統，中華民國庶民總統。」

韓粉說，邵曉鈴2007年發生車禍之後面，就鮮少公開露面，也很少開口發表演說，這次卻上台一口氣說了2分鐘的話，激起全場熱烈的掌聲，他站在梯子上，更是感動到拿起毛巾猛擦淚，懷念國民黨政治人物留給大家滿滿的正能量。

(中時電子報)