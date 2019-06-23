暑假快到了，計畫好到那出遊呢？離台灣不遠的日本多年來都是台灣觀光客赴海外首選！不光景點，東京羽田機場就很好逛！在這看飛機起降、逛免稅店買零嘴，24小時餐廳大啖異國美味，在第一航廈內就能看得到富士山！「東京國際機場航廈股份有限公司」為感謝台灣民眾的大力支持，特別來台徵選「東京羽田機場體驗特派員」，有機會贏得日本三天兩夜免費旅遊大獎！

位在東京大田區的羽田機場，擁有三座航廈，並能從此轉向國內48座機場。（圖取自樂「樂吃購！日本」官網）

羽田機場位於距離東京都內不到30分鐘車程的大田區，擁有2座國內線與1座國際線航廈，為迎接每日來自世界各地的大量旅客，羽田機場裡的規劃可以說是獨具匠心。機場內的佈置隨著四季變換，春季灑滿櫻花、夏季盛開繡球花、秋季紅葉紛飛、冬季還有點燈活動，甚至不定期推出帶有濃濃日式風情的祭典活動。讓旅客在機場裡就能感受到日本獨一無二的文化魅力。

羽田機場4樓的迷你江戶城「江戶小路」。（圖取自「樂吃購！日本」官網）

此外，羽田機場不只是日本旅遊的出入口，也是一個相當值得旅客花時間探索的有趣景點，像是機場4樓的迷你江戶城「江戶小路」、5樓「TIAT Sky Road」的模擬飛行，都相當值得一訪！此外，在羽田機場的第一航廈也能看得到「富士山」呢？據機場人員透露，在冬天天氣好時，就能看飛機起落和富士山美景，更是攝影迷的最愛。

台灣人在東京羽田機場最愛買的機場伴手禮，酒類有這幾款。★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

經營羽田機場的「東京國際機場航廈股份有限公司」為感謝台灣民眾的大力支持，今年再度攜手中華航空公司，舉辦「東京羽田機場體驗特派員徵選活動」，即日起至7月22日止，公開尋找全台日本樂‧吃‧購達人，只要你是：愛玩、愛買、愛日本的人，都有機會贏得日本三天兩夜免費旅遊大獎！

台灣人在東京日本羽田機場最愛買的機場伴手禮。

為讓更多台灣人進一步了解羽田機場，今年特別選在台北的MiCHi cafe召開記者會，為大家帶來東京羽田機場的最新發展計畫及台灣人最愛買的機場伴手禮排行榜情報。台灣人最愛買的伴手禮第一名「薯條三兄弟」光台灣人的單季銷售額就將近600萬日幣，第二名跟第三名則是「白色戀人 白色(18片裝)」與「白色戀人 白色與黑色(24片裝)」，「ROYCE’ 生巧克力牛奶味」是第四名，而「東京香蕉經典原味蛋糕8個裝」則是第五名。

「樂吃購！日本」社長吉田皓一也分享他的羽田機場經驗談並與粉絲品酒。★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

「樂吃購！日本」社長吉田皓一也在22日在MiCHi café分享他的羽田機場經驗談，多次往返台日的他對羽田機場可是如數家珍，那家餐廳最好吃，伴手禮最特別！喜愛小酌的他在分享會中也扮成「酒促桑」分享他喜愛的獺祭、梅酒、六、酒保田，還親自調酒給來賓享用。

喜愛日本旅遊的朋友有福囉！為感謝台灣民眾的支持，東京羽田機場徵選「東京羽田機場體驗特派員」！即日起到7月22日為止，只要於指定頁面填寫報名表就有機會獲得「台北-東京兩張免費華航來回機票」及「雙人2晚免費住宿」！將抽出4組8位，送你暢遊東京3天2夜！

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(中時電子報)