南投表揚導護志工與商店，守護學童安全

廖志晃／南投報導

維護學生上學、放學安全，導護人員功不可沒，南投縣交通導護志工有900多人，導護愛心商店270家，與學校共同合作，撐起學童交通安全網，副縣長陳正昇表揚績優人員，並強調從他們身上看見台灣最珍貴的愛心。

績優導護志工、商店表揚大會，由炎峰國小學生表吹奏口琴及國標舞蹈表演，表達對志工們的感謝，更彰顯「志工行善有大愛、社會幸福最無礙」的精神。

陳正昇表示，每個孩子都是寶貝，在學校人力有限的情況下，必須仰賴社會的愛心，共同維護學生的安全，因此要感謝導護志工們的辛勞付出，導護商店提供安全的協助；縣議員曾振炎曾經擔任16年的導護志工，他說付出就會獲得快樂。

每位導護志工都把學生看成自己的孩子，不僅守護安全，還有貼心的叮嚀，讓時常遲到的學生也能準時上學，也有人在執勤時，被不良駕駛辱罵，依然堅崗位；位於山區的大鞍國小導護商店協德商行劉林鑾英女士，更發揮守望相助的精神，提供山區天候路況資訊，成為社區與學校的聯絡站。

(中時 )